爆汗抱嬰衝急診室 竟為了「親子鑑定」...
2017-02-06 14:23
〔即時新聞／綜合報導〕資深球評石明謹在和平醫院急診室目睹一位民眾抱著大哭的嬰兒急衝急診室，醫護人員上前安撫並詢問病因，該名民眾卻說要「親子鑑定」，護理師最後將該名民眾「轉診」至台大。
石明謹PO文指出：「急診室總是會有各種緊急狀況，剛剛一個民眾抱著大約一歲，正在大哭的小baby衝進急診室，十萬火急的跟護理師說：我要掛號，很急。護理師立即安撫他的情緒：不要急，慢慢講，小朋友怎麼了嗎？有發燒還是嘔吐嗎？他滿頭大汗，一臉焦躁的說：都沒有，我要做親子鑑定。」
有網友笑稱：「不立即處理是會有生命危險的。」石明謹則回應：「我也擔心驗完老婆要跑路。」網友更猜測：「可能影響了好幾千億的繼承問題啊。」
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