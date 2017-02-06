告別12夜 動物收容所零撲殺今上路

農委會召開記者會宣布，公立收容所零撲殺政策正式生效上路。（記者林彥彤攝）

2017-02-06 13:54

〔記者林彥彤／台北報導〕隨著國人動保意識抬頭，我國動物保護法自2015年2月修正，並訂下2年的落日條款，如今條款已到，農委會今天召開記者會宣布，公立收容所零撲殺政策正式生效上路，未來，除非有經獸醫師檢查患有法定傳染病或重病等才可撲殺，否則全面零撲殺。

農委會副主委黃金城表示，這2年農委會已投入5.1億元在推廣「源頭減量、改善收容、多元認養」等，而全國公立動物收容處所領養率也在去年上升到74.86％（10年前僅有13.45％），這也是台灣繼印度之後，成為亞洲第2個執行零撲殺政策的國家。

農委會畜牧處江文全科長指出，我國公立收容所主要收容的有80％來自流浪狗，而其中最嚴重的問題就是流浪狗無節育，或是遭棄養找不到主人的流浪狗；統計我國有做寵物登記（晶片植入）的僅有6成登記率，實際有絕育的也僅有4成，因此要推動動保除了推行零撲殺外，源頭的管制一定要加強落實。

江文全說，過去針對源頭的管制是已有法規規定，民眾若有飼養寵物，必須要做寵物登記，否則被查到違規會依「動保法」罰3000元到1萬5000元，不過稽查有難度，因此他認為，執法上還必須要再加強。

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