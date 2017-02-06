震災滿週年市長邀聚餐 失依姐妹感謝各界幫忙

失依的鄭氏姐妹感謝這一年來社會各界、市長、醫療團隊，還有志玲姐姐的幫忙。（記者蔡文居攝）

2017-02-06 13:38

〔記者蔡文居／台南報導〕今天是0206地震滿週年，台南市長賴清德今天中午邀請維冠大樓震災的失依小朋友在市長官邸餐廳一起用餐，並發放紅包，其中雙親失依的鄭氏姐妹，由阿公和姑姑一起陪同出席用餐，姐妹倆及家屬特別感謝這一年來社會各界、市長、醫療團隊，還有志玲姐姐的幫忙，協助她們走過這段日字，未來長大後也會回報社會。

鄭氏姐妹分別為16歲及12歲，目前還在就學中，地震受到重傷的妹妹，歷經過3次手術，目前還在進行復健中。

台南市社會局表示，去年維冠大樓震災，傷亡慘重，失親的小朋友共有13人，其中有7個小朋友雙親雙亡，6個單親。今天市長特別邀請其中7個小朋友一起用餐，但因部分小朋友或同學還在打工，或返鄉探親，今天共來了4個，包括鄭氏姐妹兩個。

賴清德則表示，今天是0206地震滿週年，這些未滿廿鐵的小孩，都有受到親人的照顧，這一年來，家屬對單親或失依的小朋友都提供很好的幫助，這13個小朋友生活也過得很順利。對這些孩子未來讀書的問題，市府均會善用這些善款來幫助他們，不會讓他們在未來的教育上出現困難，很感謝社會各界的支持。

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