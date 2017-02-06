彰縣10萬學生提早1週開學 「震撼教育」趕走瞌睡蟲
2017-02-06 13:33
彰化縣高中職以下學校今天比其他縣市學校提早1個星期開學，校園又恢復人氣。（記者張聰秋攝）
〔記者張聰秋／彰化報導〕提早上課！彰化縣高中職以下各級學校今天開學日，因為配合即將在4月登場全國中等學校運動會（簡稱「全中運」）賽程需停課5天，因此，縣內比其他縣市提早1個星期開學，今天第1天上課，警方啟動交通勤務的護童專案，學校老師帶領學生做收心操，經由一番體適能訓練的「震撼教育」下來，驅走瞌睡蟲，也把學生放假散漫的心收回來。
教育處長鄧進權表示，為了不讓學期教學進度，受全中運期間停課5天影響，要讓教學進度和內容，跟全國同等學校一致，全縣約有10多萬學生，今天提早開學並正式上課，學生每學期2到3次的月考，由學校在不影響整學期的教學進度的前提下自行調整。
今年全中運移師彰化縣舉行，賽事期間將從4月21日到27日舉行，賽程進行期間，校長老師擔任接招、裁判及工作人員，部分學校活動中心、體育館規劃為比賽場地或行政事務場所，學校停課，學生獲得5天休假日，而這5天課程教學進度，只好挪用寒假最後1週的休假日，提早1週上課，彰化縣成為寒假最早收假、最早開學的縣市。
開學首日，彰化縣警察局今天啟動護童專案，全縣8個分局動員200名警力，針對位處交通複雜區的學校，學童上下學進出校門口前馬路，調派警力協助學校志工和導護媽媽執行交通勤務，並設置巡邏箱加強校園安全維護。
第1天上課，多數學生心情調整得宜，進入教室很快就進入狀況，不過，仍有少數學生還沈浸在春節假期裡，上起課來無精打彩，校方藉由清潔或跳收心操，找回學生的專注力。
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