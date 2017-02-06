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國際蘭展跨域共識 社區樂見永續發展

2017-02-06  13:20

［記者王涵平／台南報導］國際蘭展首度舉行「跨域暨社區聯合共識會議」，成大研發基金會聽取在地聲音，盼攜手發展，社區則樂見蘭展能永續經營。

成大研發基金會承辦台灣國際蘭展，計畫主持人林峰田教授率領「跨域暨社區聯合共識會議列車」，第2站開到後壁區頂安社區活動中心，台南市議會議長賴美惠稱許今年由成大承辦的蘭展果然不一樣，坐下來聽當地民眾的聲音，希望各里、各區公所提供對蘭展的思維、想法，透過腦力激盪，共同協助與參與，地方結合讓蘭展更加多元，有更好的未來。

林峰田強調，不僅要把台灣國際蘭展辦好，更關心台灣蘭花產業未來的永續發展，以及如何藉著國際蘭展繁榮溪北地區，讓2017台灣國際蘭展昇華為繁榮溪北地區的起點，需要民眾一起幫忙及努力。

柳營區代表呼籲大家要把國際蘭展當著自家的事，不要以為蘭展只是蘭花業者的事，以柳營的經驗指出，柳營因生產牛乳而聞名，可是剛開始對柳營的印象是牛糞而不是牛乳，後來才發現牛乳是地方的產業，跟我們息息相關。相同地，蘭花是台南重要的產業，大家要關心它，把它變為生活的一部分。

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  • 國際蘭展首度舉行「跨域暨社區聯合共識會議」，成大研發基金會聽取在地聲音，盼攜手發展，社區則樂見蘭展能永續經營。（記者王涵平攝）

    國際蘭展首度舉行「跨域暨社區聯合共識會議」，成大研發基金會聽取在地聲音，盼攜手發展，社區則樂見蘭展能永續經營。（記者王涵平攝）

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