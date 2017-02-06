準備開學囉！小爪水獺寶寶學吃魚、練泳技
2017-02-06 13:14
小爪水獺「Nina」的第二胎寶寶已滿93日齡，模樣相當可愛。（北市動物園提供）
〔記者沈佩瑤／台北報導〕寒假即將結束，北市動物園的小爪水獺寶寶，也跟著要準備「開學」囉！溫帶區去年11月初誕生了兩隻小爪水獺寶寶，雖然現在仍以媽媽的母奶為主，但為了往後獨立生活做準備，要開始學習吃固體食物和練習泳技，動物園表示，近期造訪的民眾可以到溫帶區碰碰運氣，說不定有機會看到正在學游泳的小爪水獺寶寶！
動物園說，由於小爪水獺寶寶還沒斷奶，加上目前的泳技仍有待加強，如果保育員沒有隨伺在側，恐怕發生意外。為讓小爪水獺寶寶早日到戶外活動場亮相，保育員最近嘗試媽媽「Nina」及爸爸「Hugo」帶著兩隻小爪水獺寶寶一起到深水池練習泳技。
小爪水獺是天生的游泳健將，不到二、三天，寶寶們已經可以自己游到池中各處的浮木「停靠」，就算距離稍遠也完全不成問題。
目前兩隻小爪水獺寶寶的主食，仍然是以媽媽的母乳為主，但為了後續獨立生活作準備，牠們已經開始學習吃固體食物。保育員特別挑選尺寸剛好一口大小的朱文錦，讓水獺寶寶練習咀嚼，並觀察牠們進食的狀況，下一步還要朝向能夠自己在淺水中抓魚而努力。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 賓士車主看病怨「停車比住院貴」 醫諷：台灣奇蹟！
- 國文作文寫英文給分？ 呂秋遠神回...
- 4顆元宵等於1碗飯熱量 元宵這樣吃健康沒負擔
- 「金鏟子」發威 楠梓戶所、區公所好孕連連
- 不純不能叫「奶油」7月起標示不清將開罰
網友回應
熱門新聞
- 資深閩南語演員高鳴 驚傳上吊身亡
- 2018綠營連任危機？這三縣市被指艱困選區...
- 8公里「買一送一」 台一線26線公車今開跑
- 11龍隊點睛競技 苗栗（火旁）龍接序幕
- 枋寮連3天空氣「紅爆」 比潮州還糟
- 打工賺學費卻遭搶匪斷掌 校方：「心疼！」
- 川普對俄放軟 美兩大黨齊批
- 史上最安靜A片！啞巴女優用筆這樣做
- 專家提醒 兒女無辜 父母無權定生死
- 遠離中共統治 香港移民台灣人數創16年新高
- 接班鋪路？半導體協會理事長改選 張忠謀欽點「他」
- 《自由廣場》自願被綁架
- 布蘭妮8歲姪女翻車墜池塘 傳性命垂危
- 出口看好連4紅 Q1保正在望
- 一週證券行情表、一週櫃檯行情表
- 修正關中版本 國民黨團將提對案
- 〈旅遊的滋味〉享受雪梨的浪漫
- 落實本土化 軍艦命名應跳脫傳統思考
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 MOFA to ‘negotiate’ with US on Diaoyutai remarks
- 蘭嶼飛魚季禁潛水 觀光業者反彈
- 川普禁令暫緩 穆斯林急入美
- 年金改革最大變數？試委大嘆「下流老人」難存錢...
- 劉畢莉的專業 連指揮官都聽
- NBA》狼王新工作適應良好 瑞佛斯：他總是講出我不說的事
- 《自由廣場》簡單管理：年金改革只需「三條線」
- 恐怖巧合 超級盃也有「31密碼」
- 李花盛開 梅山、阿里山白花朵朵
- NFL超級盃獵鷹鬥愛國者 矛盾對決
- 同樣17歲！砍斷打工學生手腕 搶嫌落網
- 吳澤成代宜縣長 最快週三公布副手
- 型男主播風格像「央視」 險遭退貨？
- 越女簡訊「我太想要」 指控同鄉性侵破功
- 《自由廣場》請延長台灣燈會展期
- 上班一族2月徵文─一例一休好或壞
- 台股開盤上漲12.11點 報9467.67點
- HBL》東山「戰神」 打斷手骨顛倒勇
- HBL》陳千惠攻「山」頭 永仁複賽搶頭香
- 政策轉向 川普改追求弱勢美元？
- 皮爾斯最後一次回到波士頓 今日賽事預告與轉播
- 郝龍斌批年改詐騙 鄉民嗆︰用嘴巴講最快！
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：準備開學囉！小爪水獺寶寶學吃魚、練泳技
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分