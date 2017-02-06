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雲科大創意花燈 漂洋過海到溫哥華發光

2017-02-06  13:09

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林科技大學應邀到加拿大溫哥華，展出雞年創意花燈設計，創設系及數媒系11名學生花了4個月時間設計及製作模型，元月裝箱海運到加拿大參展，雲科大創意花燈前進溫哥華，在國際嶄露光芒。

加拿大LunarFest是加國重要指標性活動，其中花燈競賽展覽由加國亞裔活動協會規劃與舉辦，讓屬華人的農曆新年，在加國也能如同耶誕節一樣，融入該國每個人的生活中，也成為全世界都能參與的嘉年華盛會。

帶隊的副教授彭立勛表示，同學於去年9月籌組跨系所的設計團隊，並展開設計、模型製作及選材，由於今年是「雞」年，不少作品以「雞」為設計題材，有Ｑ版的「金雞報喜」花燈，雞造型的裝置藝術，11名學生並獲得前往加拿大策展的機票及住宿的補助。

彭立勛說，同學們不但親身經歷到文創參訪所帶來的文化衝擊外，也學習到了移地教學、國際文化交流以及文創設計加值的重要性，而學生作品有機會到加拿大參展，也增加雲科大及台灣的國際能見度，讓世界看到台灣學生的創意與巧思。

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  • 陳桓暄、劉學珊等人的作品「金雞報喜」。（雲林科技大學提供）

    陳桓暄、劉學珊等人的作品「金雞報喜」。（雲林科技大學提供）

  • 安婉禎、賴穎宣等人的作品。（雲林科技大學提供）

    安婉禎、賴穎宣等人的作品。（雲林科技大學提供）

  • 溫哥華僑界歡迎雲科大師生的創新花燈展出。（雲林科技大學提供）

    溫哥華僑界歡迎雲科大師生的創新花燈展出。（雲林科技大學提供）

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