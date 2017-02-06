雲科大創意花燈 漂洋過海到溫哥華發光

2017-02-06 13:09

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林科技大學應邀到加拿大溫哥華，展出雞年創意花燈設計，創設系及數媒系11名學生花了4個月時間設計及製作模型，元月裝箱海運到加拿大參展，雲科大創意花燈前進溫哥華，在國際嶄露光芒。

加拿大LunarFest是加國重要指標性活動，其中花燈競賽展覽由加國亞裔活動協會規劃與舉辦，讓屬華人的農曆新年，在加國也能如同耶誕節一樣，融入該國每個人的生活中，也成為全世界都能參與的嘉年華盛會。

帶隊的副教授彭立勛表示，同學於去年9月籌組跨系所的設計團隊，並展開設計、模型製作及選材，由於今年是「雞」年，不少作品以「雞」為設計題材，有Ｑ版的「金雞報喜」花燈，雞造型的裝置藝術，11名學生並獲得前往加拿大策展的機票及住宿的補助。

彭立勛說，同學們不但親身經歷到文創參訪所帶來的文化衝擊外，也學習到了移地教學、國際文化交流以及文創設計加值的重要性，而學生作品有機會到加拿大參展，也增加雲科大及台灣的國際能見度，讓世界看到台灣學生的創意與巧思。