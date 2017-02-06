國中小學暑假新計畫：練茶藝、唱客家謠…

台北市木柵國小的六年級學生張韶恩說，學會泡茶、品茶等技藝，更能體會家鄉特色，也最喜歡鐵觀音的茶香味與淡淡甜味口感。（記者吳柏軒攝）

2017-02-06 13:13

〔記者吳柏軒／台北報導〕暑假還再寫暑假作業？教育部推「夏日樂學」試辦計畫，要國小、國中推廣語文或在地特色，如木柵國小就發揮當地貓空茶鄉特色，把學童訓練成會泡茶品茗的小小茶師，還曾遠赴中國福建武夷山進行茶藝交流。

木柵國小老師蕭秀珠說，學校有110年歷史，加上地處貓空茶鄉，決定透過夏日樂學計畫，發展特色、融入本土文化，集結各式泡茶、茶藝、花藝技能，慢慢上學童上手，甚至也帶入鐵觀音點心，也準備特色傳統制服，讓孩子從中體會傳統茶文化，不僅訓練出一群「小茶師」，甚至還出團到中國福建武夷山，進行茶文化交流，給孩子特殊體驗。

教育部推動國小及國中的「夏日樂學」試辦計畫，希望透過暑假，給學童不一樣的學習體驗，如去年共核定425班，有學本土語文活動，讓學童體會閩南語、客家語、原住民語等，也有整合學習，如在地及社區文化探索，採訪耆老等人文等，要在2到4周裡讓學童有創新學習體驗。