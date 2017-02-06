206強震1年了 3公所「震傷」全力重建

山上區公所當時受到「震傷」，結構毀損嚴重。（記者吳俊鋒攝）

2017-02-06 13:01

〔記者吳俊鋒／台南報導〕206台南強震1年了，當時除住戶受災之外，台南市山區也有3個公所建物嚴重毀損，兩處甚至列為必須拆除的危樓，被迫暫時搬遷，目前都獲得中央經費補助，原地重建中。

山上區公所受地震影響，牆壁、樑柱等結構都嚴重受損，鑑定後被貼上紅單，必須拆除，基於人員安全的考量，現場也立刻撤離。

區長余基吉表示，當時重新整修後方倉庫，改為臨時公所，維持正常運作，目前原址早夷為平地，中央核定約4千萬元協助重建，設計規劃已完成。

余基吉說，中央正進行計畫的複查程序，一旦通過，即可發包重建，希望新的區公所能趕在地震2週年前完工、啟用。

地震時受損嚴重的南化區公所，一樣要拆除重建，中央全額補助，核定款項約5千1百萬元，目前水保計畫已經通過，也完成設計規劃，正進行審查。

南化區長洪正國指出，當時同仁們犧牲年假，合力搬遷內部文件與物品，移師附近的老人文康活動中心辦公，讓地方重要業務，還有災後復建等事宜可以無縫接軌，持續運作。

洪正國強調，重建計畫在中央審定後，就能發包動工，新的區公所指日可待。

左鎮區公所地震時建物也受到毀損，不至於要拆除，但必須內部整修，並進行結構補強，去年底已經完工，災後復建順利。