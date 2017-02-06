台北燈節行動旅服站 講外語嘛ㄟ通

行動旅遊服務站除提供旅遊諮詢、協助旅客拍照，更首次推出「WI-FI熱點及充電服務」，並有精通中文、英文、法文、西班牙等4種語言的旅服員駐點。（圖由北市觀傳局提供）

2017-02-06 13:03

〔記者沈佩瑤／台北報導〕2017台北燈節4日起至12日在台北西區盛大展開，北市觀傳局特地在西門紅樓和北門，設置2處期間限定的行動旅遊服務站，除提供旅遊諮詢、協助旅客拍照，更首次推出「WI-FI熱點及充電服務」，並有精通中文、英文、法文、西班牙等4種語言的旅服員駐點。配合燈節，行動旅服站舉辦應景的猜燈謎活動，隨到隨猜，每個整點還會加碼放送在地小禮。

台北燈節行動旅遊服務站分別設置於西門紅樓、北門附近，服務時間假日自下午3時至晚上10時，平日則是自下午4時30分至晚上10時，其他旅遊服務中心據點可上台北旅遊網查詢。

觀傳局城市旅遊科科長朱品澤指出，本次燈節首次移師西區，是早期台北城市發展重地，更發展出獨特的廟宇文化，而行動旅服站作為台北燈節活動接觸國內外旅客的第一線窗口，特別將站點外觀結合中式廟宇元素，不但凸顯舊城區廟宇文化的特色，還推出猜燈謎遊戲，讓台北市行動旅服不單只是旅遊服務據點，也是推廣台北城市觀光的重要平台。