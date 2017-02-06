「火焰鳥」燈籠拿第一 童樂抱回百貨2萬禮券
2017-02-06 12:55
〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東大學附設實驗國民小學四年級學童徐書瑋，利用寒假與媽媽一起參加太平洋百貨屏東店舉辦的「我的神奇寶貝燈籠 DIY燈籠徵選大賽」，徐書瑋以「空中之王-火焰鳥」進行創作，獲得評審們青睞贏得第1名，今天上午太平洋百貨舉行頒獎，徐書瑋拿著首獎獎金2萬元禮券，開心直說，太棒了！
書瑋說，今年是雞年，所以他特別從喜歡的神奇寶貝中挑了與雞的造型很像的火焰鳥，他和媽媽、弟弟一起花了1天的時間，用剪紙的方式，一片一片將火焰鳥的翅膀貼在燈籠上完成作品。
書瑋媽媽顏淑麗說，書瑋並非就讀美術班，也沒有上過才藝課，但從小就喜歡DIY藝術作品，今年春節也參加了屏東市公所舉辦的燈籠徵件活動，家人都非常支持書瑋參賽，這次能獲得第1名，全家人都非常開心，也謝謝評審老師喜歡作品，要把獎金拿來買家人的日用品。
百貨公司聘請屏東大學文創學系助理教授張重金、美和科大文創系助理教授吳冠嫻及全勝整合設計公司藝術總監徐國勝等3位藝術專業老師進行評選。
吳冠嫻說，多數作品以傳統圓形燈籠的彩繪為雛型，因此造型突出與媒材多元的作品更令人印象深刻，另外也看見以環保物件回收的運用，或是立體塑造，緊扣神奇寶貝主題，展現了民眾的無限創意，也為春節增添不少童趣年味。
太平洋百貨屏東店店長郭惠凰表示，近年寶可夢風靡全球，大朋友小朋友都相當喜歡，所以特別舉辦以神奇寶貝為主題的燈籠大賽，這次活動總獎金達9萬元，第1名更可獲得2萬元太平洋百貨禮券，活動期間共吸引86件作品參賽，所有參賽作品將在二館Sunny Park日光廣場2F展出至2月28。
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