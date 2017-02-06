新埔花燈慶元宵 11日晚間熱鬧登場

新竹縣2017新埔花燈慶元宵暨迎天穿活動將於11日登場，縣長邱鏡淳（右4）邀請民眾來新埔踩街賞燈鬧元宵。（記者蔡孟尚攝）

2017-02-06 12:51

〔記者蔡孟尚／新竹報導〕新竹縣「2017新埔花燈慶元宵暨迎天穿活動」將於11日在新埔鎮田新路旁藝文廣場登場，縣政府和新埔鎮公所今天舉辦活動行銷記者會，縣長邱鏡淳在會中邀請民眾元宵節來新埔踩街賞燈鬧元宵。

邱鏡淳說，11日當晚的創意踩街隊伍中除了知名的「會移動的花燈」外，還有超過100組的創意團隊參與演出，要讓新埔鎮燈火通明、越夜越美麗。

縣政府文化局也表示，12日的「喜迎天穿．好客饗宴」晚會邀請《超級偶像》藝人朱俐靜、金曲客家歌手黃子軒與山平快樂團、丘與樂樂團及新埔在地創作歌手林碧霞、劉宛臨以及氣勢非凡的「銅梁火龍隊」演出。