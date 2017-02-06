被搶要賠？斷掌工讀生冒死守收銀機 網友分析...

2017-02-06 13:14

〔即時新聞／綜合報導〕新北市17歲丁姓超商工讀生昨晚遭砍斷手掌，目前就讀高一，為賺取學費選擇在下課後至超商打工，不料卻遇上不幸事件，除了校方表示心疼以外，網友們也十分不捨。監視器畫面曝光後，丁姓工讀生守著超商收銀機的行為也引起討論，網友們將矛頭指向店家的教育訓練不足。

丁姓工讀生遭砍斷掌，掀起網友們在PTT八卦板上熱烈討論，許多有超商工作經驗的網友表示：「以前我在小七打工的時候，店長第一天跟我說遇到搶劫就不要跟歹徒爭了」、「這是訓練不足才會這樣，一進便利商店，公司就會說有保險就算被搶，還是有保險理賠，把自己的安全放第一」、「以前頂好大夜店長也說，就讓他去搶，反正搶到的錢一定沒你被砍的醫藥費多」、「員工教育訓練不足，當下不是先要啟動警鈴嗎？」、「老闆的教育有問題吧？一般的SOP應該都是讓他搶，安全第一。人被砍的損失通常會比被搶走的金額還高」。

不過，也有網友表示：「我以前在超商大夜班打工，老闆特別叮嚀我有人搶劫千萬『別給他』，我當時聽到也是傻眼」、「以前打工做過店員，老闆說有人搶不要硬抵抗，但損失還是算自己的。」

丁姓工讀生所遭受到的不幸事件，讓超商打工的安全問題受關注，網友們同時也質疑，店家會如何負責丁姓工讀生的醫藥費及未來的損失。

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