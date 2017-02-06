元宵寒流來襲！氣象局下修週末低溫至10度

中央氣象局預測週六元宵節台北低溫將下探10度，達寒流標準。（圖擷自中央氣象局）

2017-02-06 13:04

〔即時新聞／綜合報導〕入冬最強冷空氣週四（9日）南下，原先氣象局估計將是入冬以來首波強烈大陸冷氣團，不過氣象局最新的預報顯示，台北在週六元宵節（11日）的低溫將下探10度，有機會達到寒流標準。

根據中央氣象局今早11點的最新預報顯示，台北在週四開始氣溫將直直落，週四週五低溫11度，週六元宵節、週日低溫更下探到10度，達到寒流標準；氣象局最新的天氣概況也首次提到將受寒流南下影響，氣象局表示：「9日寒流南下，氣溫明顯下降；東半部及北部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴的天氣」、「10日至12日寒流影響，各地氣溫明顯偏低」。

根據氣象局的定義，冷氣團標準要以台北測站為準，大陸冷氣團定義為台北低於14度（含），強烈大陸冷氣團為台北低於12度（含），寒流則是台北市必須低於10度（含）；依氣象局最新預報資料，這波冷空氣強度將從強烈大陸冷氣團升級為寒流。