公司課長轉職當「保爸」 年收入少30萬也開心
2017-02-06 12:44
黎新銘與林雅玲是夫妻檔的托育人員，一次最多照顧4名小孩。（記者洪定宏攝）
〔記者洪定宏／高雄報導〕現年40歲的黎新銘原為上市鋼鐵公司課長，因協助太太林雅玲的托育工作而產生興趣，毅然辭去10多年的工作，成為專職「保爸」；夫妻倆共同照顧4名幼兒，雖然年收入銳減約30萬元，「但能兼顧家庭，真的很開心」。
黎新銘與林雅玲夫婦育有1名7歲的女兒，並和父母同住透天厝，為三代同堂；約5年前，林雅玲為照顧當時僅2歲的女兒，辭去營造業工作，後來成為保母。
黎新銘雖然每天忙於公司業務，假日偶爾也要加班，但在協助托育過程，發現在家工作能增加與家人相聚時間，自己也逐漸產生興趣，就邊上班邊參加126小時托育人員專業訓練，通過考試取得托育人員技術士證後，約於3年前成為專職「保爸」。
目前林雅玲負責教導與訓練，屬於扮黑臉的角色；黎新銘處理副食品及陪小朋友玩耍，猶如孩子們的大玩偶，去年榮獲高市社會局優良兒童成長檔案評選冠軍。
黎新銘強調，他任職鋼鐵公司期間，管理23名員工，如今成為「保爸」，只要陪同吃、喝、玩，「照顧小孩簡單多了」，比較麻煩的是腸病毒等傳染病盛行期間，必須每天消毒，更要與家長妥善溝通，避免照顧發生落差。
林雅玲稱讚黎新銘「比她細心」，她認為夫妻同時當保爸、保母，讓受托孩童增加父親角色的照顧，自己的家庭也更有凝聚力。
黎新銘表示，雖然夫妻倆年收入減少約30萬元，但因沒有貸款，與家人相處的時間變多，再加上有興趣，所以「工作得很開心」。
社會局指出，高雄目前合法登記的保母、保爸約有2560人，其中保爸約120人，他們都與太太共同執業，也就是夫妻檔的托育人員約有120對，一次最多照顧4名小孩。
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