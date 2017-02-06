平溪天燈節週末登場 交管、接駁資訊公布

2017-02-06 12:32

〔記者賴筱桐／新北報導〕「2017新北市平溪天燈節」將於本週六2月11日元宵節登場，市府今天召開記者會，宣導交通管制及接駁車資訊，呼籲遊客搭乘大眾交通工具。為兼顧天燈文化與環保意識，主辦單位邀請自然觀察作家劉克襄及平溪文史工作者郭聰能帶領遊客展開步道淨山之旅，撿拾天燈殘骸垃圾，認識平溪自然生態及人文風情。

警察局指出，元宵節當天上午9點至隔天凌晨0點實施交通管制，106線石碇雙溪口至頂坪路瑞芳工業區全面禁止通行，台2丙線基福公路段上午9點至下午4點，往雙溪、貢寮、基隆、宜蘭方向開放通行，車輛不得進入平溪區，下午4點以後全面禁止通行。

交通局表示，配合天燈節活動共闢駛190輛次接駁車，包括「木柵動物園─十分南山橋」、「瑞芳火車站─十分基平橋」、「基隆火車站─十分基平橋」，從木柵上車收費50元，石碇、基隆、瑞芳上車收費30元，平溪區內上車收費15元，回程搭乘接駁車下山免費。

環保局2月1日、8日、11日、15日分別在平溪區清潔隊和十分老人文康活動中心辦理天燈節資收物兌換活動，平日可以天燈紙兌換新北市專用垃圾袋或生活用品，並與春美商店、胡福興商店、成盈利食品店合作，成立3處「天燈紙回收小站」，1份天燈殘紙可折抵1元消費，商圈也自主發起天燈骨架回收換現金活動。

步道淨山之旅將於2月19日、25日舉辦，每天上下午各2場次，由劉克襄與郭聰能老師帶領遊客走訪8條登山步道。7日上午10點開放網路報名，每場次限25人，額滿為止，需繳交300元保證金。