打出正妹警花牌 「雙姝」主持燈會直播真吸睛
女警花田佩玉已經結婚，她有「辣媽女警」之譽。（記者張瑞楨翻攝）
〔記者張瑞楨／台中報導〕「2017中台灣元宵燈會-台中公園主燈」，於昨天（5日）晚間7時啟燈正式登場，在主燈之外，最吸睛的莫過於台中市警局第二分局正妹警花田佩玉、吳佩蓉，她們被暱稱為「雙姝」，在市警局第二分局的粉絲專頁上直播，內容包括防止扒竊、注意兒童老人走失等，到今天中午為止，已有7000多人觀賞，還有男粉絲直接留言說，想認識這2位警花，警察局大打「正妹女警花牌」，效果真的不同凡響！
這2名形象優質的警花，都是首次參與直播工作，她們說，心情既雀躍又緊張，還想到要配合元宵氣氛，自備猜燈謎題庫與粉絲互動，粉絲反應熱烈，這也是台中市警察局，首度於臉書直播方式，進行犯罪預防宣導，提醒民眾在賞燈時，「需注意自身財物避免被扒竊」、」停放機車需注意機車鎖匙有無拔取」、「重要財物勿放置機車置物箱」及「攜幼兒及老人賞燈需注意避免讓擁擠人群沖散走失」等預防工作。
二分局指出，上述直播的宣導成效卓著，直播結束時，就有一名女童與家人走散，被警察帶到公園派出所，警方很快就找到家人，另外，燈會活動至2月19日結束為止，民眾可於台中公園賞燈，到第二分局設置的警察服務站，觀賞警局自製犯罪預防微電影，還能參加有獎徵答，贈品是今年元宵活動的人氣小提燈。
很多男網友留言想認識2名警花，不過，女警田佩玉已經結婚，她有「辣媽女警」之稱，曾獲選為警光雜誌的「亮點女警」，年僅28歲，卻已是3個小孩的媽媽了，但另一位警花吳佩蓉未婚，同樣是28歲，她有警界「水蜜桃姊姊」美譽。
有一雙美腿的正妹女警吳佩蓉，不少婆婆媽媽纏著她要介紹男朋友，去年4月間，游姓通緝犯在台中公園內見到她，瞪大雙眼猛盯，看得失神，所長李銘卿盤查，發現游男是誘拐女國中生上床的性侵害通緝犯，游男被捕時，仍是一雙色瞇瞇的眼睛猛盯著女警吳佩蓉，神情呆滯沒有反抗。
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女警花吳佩蓉未婚，有警界「水蜜桃姊姊」美譽。（記者張瑞楨翻攝）
吳佩蓉（圖右）、田佩玉（圖左）兩名女警花主持直播，效果相當好。（記者張瑞楨翻攝）
直播已有7000多人觀賞。（記者張瑞楨翻攝）
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