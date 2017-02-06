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台灣燈會封場測試 今、明禁止進入

台灣燈會虎尾主燈區今、明二天最後測試，管制人員進出，維護安全。（記者林國賢攝）

2017-02-06  12:29

〔記者林國賢／雲林報導〕2017台灣燈會即將登場，虎尾主燈區今天進行電力滿載測試，為維護工區安全與施工順利，今、明兩天全面管制，禁止民眾進入，確保安全。

台灣燈會虎尾主燈區各燈區花燈陸續完成，不少民眾搶先看燈，影響花燈建置與安全，縣長李進勇呼籲民眾8日試營運時再進場安全賞燈。

李進勇指出，台灣燈會正做最後檢修與滿載測試作業，為顧及安全，讓相關作業順利進行，28年的等待並不急於一時，8日的試營運一定呈現給鄉親最完美的台灣燈會。

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  • 台灣燈會虎尾主燈區今、明管制人員進出，維護作業安全。（記者林國賢攝）

    台灣燈會虎尾主燈區今、明管制人員進出，維護作業安全。（記者林國賢攝）

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