鄭明典提醒今有中國霾飄入 台灣空氣將受影響

中央氣象局預報中心主任鄭明典今天在臉書上PO出一張衛星雲圖表示，中國所飄出的霾正在影響台灣。（圖擷自鄭明典臉書）

2017-02-06 12:40

〔即時新聞／綜合報導〕今天北北基地區與澎湖、金馬等離島地區空氣品質不佳，中央氣象局預報中心主任鄭明典在臉書表示，原因是中國的霾飄來台灣了。

中央氣象局預報中心主任鄭明典今天在臉書上PO出一張衛星雲圖表示，中國所飄出的霾正在影響台灣，他說這些是輕霾不是很嚴重，根據環保署空氣品質監測網資料顯示，中午12點北北基、桃園沿海、澎湖、金門等離島地區達到對敏感族群不良的「警戒橘」，馬祖則達到對所有族群有不良影響的「不良紅」，鄭明典說台灣2、3月間的天氣型態最容易有大陸來的影響。

另外中南部地區空汙則是「MIT」，因處尾流弱風區不利污染物擴散，高屏地區大多數的測站都達對所有族群有不良影響的「不良紅」，環保署提醒民眾，尤其體質敏感者、老人及幼童、患有呼吸道疾病者等，均應減少戶外活動，做好自我保護，在家緊閉門窗，外出戴口罩。