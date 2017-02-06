211內湖元宵繞境祈福 公車改道、停站多留意

2017-02-06 12:13

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市內湖區今年將再度舉辦「元宵夜繞境祈福活動」，2月11日當天將實施公車改道路線，共有17條公車路線、23個站位受到影響，配合改道行駛或停用站位，主要受影響路段為行經金龍路、內湖路2段及成功路3到4段等，提醒公車旅客多加留意公共運輸處網站上的相關訊息。

公運處表示，公車路線配合2月11日元宵夜繞境祈福活動，內湖區公車路線將配合改道行駛，活動期間公車將改走文德路接成功路3、4段，再接回原線行駛，部分公車路線無適當改道動線，將不行經金龍路或成功路4段，建議民眾至鄰近捷運站或其他站位，搭乘捷運或其他公車轉乘至他處。