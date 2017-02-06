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台灣燈會「幸福奇雞」小提燈超搶手 限量8萬盞

台灣燈會「幸福奇雞」小提燈超搶手，今年共製作8萬盞，11日起開放民眾排隊領取。（記者林國賢攝）

2017-02-06  12:14

〔記者林國賢／雲林報導〕台灣燈會「幸福奇雞」小提燈超搶手，今年共製作8萬盞，11日起每天下午3點起於虎尾、北港兩燈區3地點供民眾排隊領取，每天限量領完為止。

今年燈會小提燈取名「幸福奇雞」，結合「雞」與「蛋」兩種造型，在頸部、雙腳及尾巴皆以關節銜接身體，可轉動收合，翅膀的部分，也設計成可倒插入雞身的結構，完美收合每個部位，享受玩變形金剛的樂趣。

雲林縣政府指出，「幸福奇雞」小提燈共製作8萬盞，11日起每天下午3點起分別在虎尾燈區近7號服務台（學府西路上）、近13號服務台（建成路與草笠劇場之間）及北港燈區近5號服務台（水道頭園區）讓民眾排隊領取，每天限量發放，每人限量領取一盞。

台灣燈會「幸福奇雞」結合「雞」與「蛋」兩種造型，可享變型金剛樂趣。（記者林國賢攝）

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