252高中連署改考招制度 盼個人申請7月進行

252所高中連署，針對107年將推出的大學考招連動規劃，其中最大更動在於，高中要求7月再實施大學個人申請。圖為今年大學學測。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-02-06 12:16

〔記者吳柏軒／台北報導〕252所高中的校長、教務主任及督學等今天在媒體投書連署，針對107年將推出的大學考招連動規劃，提出高中端的改革構思，除了考科、課程等細部規劃，其中最大更動在於，高中要求7月再實施大學個人申請，希望還給高中完整學習。

連署內容強調，最理想的考招方案是，未來新型學測（X）只考國文、英文、數學3科，在高三寒假舉行，至於高三下則一定要讓學生安心學習，等5月課程結束後，6月中再考分科測驗（Y），到7月才啟動大學推甄申請，7月下旬結果出爐，放棄者再登記分發，8月初可完成分發結果。

連署人中包含和平高中校長陳智源、瑞祥高中校長林香吟、麗山高中教務主任藍偉瑩，甚至台灣大學電機系教授葉丙成等，共252名全國各地的高中校長、教務主任、督學、秘書等。

但對此，全國教師工會總聯合會雖肯定高中端團結，彰顯考招連動中的高中地位重要性，但對方案細節則另有不同看法，如高中端希望X與Y都考完，等到7月才申請，對此擔心學生筆試壓力增加，而高三下課程也會因考試而變調，選修課程落空，也擔心高中學習歷程（P）會因此弱化，甚至走回1次分發的聯考時代，建議應該讓申請作業在Y考試之前，X考科則是5科選3科（國、英、數、自然及社會），讓課綱精神落實。

大學考試與招生制度，因應未來12年國教與107新課綱預計實施上路，將進行「大學考招連動」方案，更動現在的學測、指考與各項入學管道的變革，由大學招生委員會聯合會主導；考招連動歷經長期討論，大學招聯會去年底曾推出共識，最後只對現況進行微幅調整，維持寒假考X，7月考Y，但申請時間稍微往後延到5月（現行約3、4月），而分發則維持7月之後。