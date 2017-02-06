北投命案 張小弟就讀國小下週進行全校輔導
2017-02-06 12:08
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〔記者沈佩瑤／台北報導〕昨天下午在台北市北投區傳出父殺子後自殺的3死1傷慘案，僅16歲的大女兒倖存。今天3個孩子就讀的學校紛紛啟動相關輔導機制，由於適逢寒假期間，張家幼子就讀的國小表示，下週一開學當天，除對全校進行團體心理輔導，也會針對張家小兒子就讀的班級進行個別加強輔導和關懷。
據了解，目前六年級的張小弟成績突出，同時也是該校數理資優班學生。校方表示，張小弟曾當選過模範生，人緣也非常好，熱愛思考、有自己想法，上學期上課情形穩定，張父也很積極參與學校活動，雖從未見過張家父母同時出席活動，但其他並無異狀。
教育局輔諮中心已在今天稍早派員前往該校商討規劃輔導事宜，預計下週一開學當天會對全校師生進行事件說明和團體輔導。
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