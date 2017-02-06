| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
股匯雙漲 新台幣早盤勁揚站穩「30」字頭
 首頁 > 生活

台東縣企業、商號共11691家 普查處揭牌

台東縣工業及服務業普查處今揭牌。（記者張存薇攝）

2017-02-06  12:00

〔記者張存薇／台東報導〕台東縣工業及服務業普查將於4月15日展開，台東縣工業及服務業普查處今天揭牌，主計處長廖美鳳說明，登記有案、有固定營業場所的企業、商號都納入普查範圍，台東縣有1萬1691家，比5年前增加1278家，仍以觀光服務業為主。

縣長黃健庭、副縣長陳金虎、財政及經濟發展處長盧協昌等聯袂揭牌，黃健庭指出，普查每5年辦一次，自民國45年首度開辦，全國縣市政府今天同步成立，鄉鎮市公所的普查所則於16日成立，希望蒐集相關工業、服務業營運現況，提供政府制訂產業政策參考。

廖美鳳表示，將展開普查人員遴聘、訓練，預計將有200位普查人員，4月15日至6月15日到各商號、企業踏查，普查員不會洩漏個人資料給任何人、不會詢問普查表以外的資料、不會要民眾提供帳戶或存摺，也會配戴普查證，請民眾不用擔心是「詐騙集團」。

相關影音

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤照燒山藥
芋香高麗蒸
鮮魚時蔬可樂餅
溫沙拉✤好吃秘訣
轉寄

標題：台東縣企業、商號共11691家 普查處揭牌


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月6日‧星期一‧丁酉年正月初十日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.