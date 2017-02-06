台東縣企業、商號共11691家 普查處揭牌

台東縣工業及服務業普查處今揭牌。（記者張存薇攝）

2017-02-06 12:00

〔記者張存薇／台東報導〕台東縣工業及服務業普查將於4月15日展開，台東縣工業及服務業普查處今天揭牌，主計處長廖美鳳說明，登記有案、有固定營業場所的企業、商號都納入普查範圍，台東縣有1萬1691家，比5年前增加1278家，仍以觀光服務業為主。

縣長黃健庭、副縣長陳金虎、財政及經濟發展處長盧協昌等聯袂揭牌，黃健庭指出，普查每5年辦一次，自民國45年首度開辦，全國縣市政府今天同步成立，鄉鎮市公所的普查所則於16日成立，希望蒐集相關工業、服務業營運現況，提供政府制訂產業政策參考。

廖美鳳表示，將展開普查人員遴聘、訓練，預計將有200位普查人員，4月15日至6月15日到各商號、企業踏查，普查員不會洩漏個人資料給任何人、不會詢問普查表以外的資料、不會要民眾提供帳戶或存摺，也會配戴普查證，請民眾不用擔心是「詐騙集團」。

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