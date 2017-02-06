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悠遊卡客服中心 北市市府轉運站添據點

悠遊卡公司今起於台北市市府轉運站增加客服中心。（記者黃建豪攝）

2017-02-06  11:49

〔記者黃建豪／台北報導〕悠遊卡市府轉運站客服中心開張囉！為擴大悠遊卡服務，悠遊卡公司自今日（6日）起，於台北市市府轉運站設置悠遊卡客服中心，地點靠近台北捷運市政府站2號出口方向，服務項目包括售卡（含特製版悠遊卡）、加值、退卡及各項諮詢服務。

悠遊卡公司表示，市府轉運站位於台北市商業活動活絡的信義計畫區，具結合國道客運、捷運、市區公車及私人運具等轉運功能，主要行駛往宜蘭、瑞芳、基隆、桃園機場、新竹、苗栗等路線，也搭配部份往台中、台南等路線。

為此，悠遊卡公司於6日起，新設置悠遊卡市府轉運站客服中心，地點位於台北市信義區忠孝東路5段6號1樓，服務時間為每週一至週六上午11時至晚間7時。

悠遊卡公司表示，目前悠遊卡服務據點有基隆旅遊服務中心、台北車站、市府轉運站、台中、高鐵左營站、高雄國際機場等處，民眾可利用搭車或逛街之餘就近至悠遊卡各服務據點洽辦各項服務。

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