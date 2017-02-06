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東北風來襲！18縣市發布陸上強風特報

受到東北風影響，中央氣象局今天上午對18縣市發布陸上強風特報！（圖擷取自中央氣象局）

2017-02-06  11:40

〔即時新聞／綜合報導〕受到東北風影響，中央氣象局今天上午對18縣市發布陸上強風特報！

氣象局表示，受東北風影響，台灣各地（含綠島、蘭嶼）及澎湖、金門、馬祖空曠地區及鄰近海域將有8至10級強陣風，沿海地區並有較大風浪出現，提醒民眾注意。

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