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天公生燒金紙造成空品不佳？環保局這麼說…

台南市這兩天空氣品質均不佳。（記者蔡文居攝）

2017-02-06  11:33

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市昨天和今天的空氣品質均不佳，尤其昨天是農曆正月初九「天公生」，很多信眾拜天公大量燒紙錢，而台南的空氣品質也是開春後首次達到紅害等級，而今天空品則是警戒橘，均屬不佳。空品不佳是否與天公生燒紙錢有關？

台南市環保局今天表示，天公生紙錢燃燒數量多的大廟幾乎都申請紙錢集中燒，但確實仍有一些家戶及宮廟是在金爐燃燒。但是，2月5日空品不佳的主要原因為當天凌晨逐漸受到鋒面接近影響，冷空氣會將原有的暖空氣快速擠壓而增溫，造成穩定的天氣型態，使污染物不易擴散而累積；而今天空氣品質，則是持續受到東北季風影響，雲嘉南地區形成尾流弱風區不利污染物擴散，造成區域性的空品不佳。公天生燒紙錢並非造成這兩天空污的主要原因。

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  • 天公生申請紙錢集中燒的數量堆積如山。（記者蔡文居攝）

    天公生申請紙錢集中燒的數量堆積如山。（記者蔡文居攝）

  • 台南昨天天公生的空氣品質是開春後首次達到紅害等級。（記者蔡文居翻攝）

    台南昨天天公生的空氣品質是開春後首次達到紅害等級。（記者蔡文居翻攝）

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