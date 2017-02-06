食材來源登錄不全 退輔會、林務局員工餐廳挨罰

2017-02-06 11:33

〔記者張議晨／台北報導〕台北市衛生局去年12月30日公告要求北市各級政府機關員工餐廳，建立食品來源與流向追蹤及生產履歷，並於北市食材登錄平台公開食材來源，但衛生局今年稽查21家登錄業者，有7家登錄不全，其中，林務局內的 「春根美食坊」及退輔會「品悅香食坊」要求改善後仍登錄不全，被衛生局依北市食安自治條例開罰3至10萬元罰鍰。

衛生局食藥處長王明理表示，本次稽查21家餐廳，但發現林務局、退輔會、北市府公訓處、中研院、立法院、保一總隊中央機關聯合辦公大樓北棟員工消費合作社等7家員工餐廳登錄食材資訊不完整，要求業者限期改善。

不過，衛生局複查後發現，林務局員工餐廳「春根美食坊」，在今年1月16日至1月24日有94樣菜色登錄不全，退輔會的「品悅香食坊」，則在1月13日至1月20日有72樣菜色食材品牌及來源不全。

王明理指出，2家業者將依《台北市食安自治條例》處3至10萬元罰鍰，並得按次處罰至改善為止。

王明理強調，北市食安自治條例於去年1月13日公告施行 ，目前已公告連鎖飲冰品業等3種食品業別強制加入食材登錄平台，預計今年將再納入學校午餐、夜市攤商及西式連鎖速食業強制加入食材登錄平台，且於3月份食安週，會有餐飲分級、食材登錄、自主檢驗等新公告上路執行。