台東縣府新春團拜 官員大跳「金雞舞」

2017-02-06 11:07

〔記者張存薇／台東報導〕開工收心！台東縣政府今天上午舉辦新春團拜，有別以往互道恭喜，今年以「金雞舞」熱舞迎新年，縣長黃健庭還發送250份福袋，讓縣府員工增添喜氣，為縣民盡全力！

縣府大禮堂今天上午喜氣洋洋，黃健庭與金峰鄉長宋賢一、東基公益執行長呂信雄等組成的「台東好男聲」獻唱祝福，黃健庭說，希望揮別去年下半年「潑猴」，像公雞一樣昂首闊步把握時機、創造奇蹟。

黃健庭除以台東縣府團隊去年的建設成果為元宵燈謎，與縣府團隊同樂，現場也發出250份福袋，裡面有文具、毛巾等，讓員工上班更順手，其中50份福袋裡有電影票、5份有熱氣球自由飛兌換券等大獎，讓抽中員工十分開心。