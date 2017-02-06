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北投人倫悲劇 校方：將對學生進行心理輔導

2017-02-06  11:03

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市北投區民宅昨下午傳出一起張姓男子殺子後自殺的命案，目前唯一倖存的張家大女兒（國三，16歲）頸部有刀傷，傷勢穩定，該女就讀的國中也在今天早上9時，為同年級學生進行團體心理輔導，整個輔導活動進行約1小時結束。

由於張家二女兒也是該校國二的學生，校方解釋，適逢寒假期間，僅國三學生提前開始寒假課程，國二則是以每天一個班級的方式輪流返校打掃，禮拜四剛好輪到張家二女兒就讀的班級，屆時也會由教育局輔諮中心人員協助心理重建和關懷工作，下週一開學當天則會對全校同學進行心理輔導。

校方進一步說明，今天主要是讓學生了解事情發生的經過，另外針對張女就讀的班級，除由輔導組長對班級做團體輔導之外，還一起為張女祈福。

校方說，昨晚事件發生後，大女兒的班導師情緒一度相當激動，並立刻趕到醫院陪伴家屬至晚上11點多；張父平日積極參與學校活動，感覺相當疼愛孩子，張家姊弟的課業表現和人緣都不錯，二女兒更是突出，在事件發生前沒有聽聞家庭有任何異狀。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
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  • 張家大女兒被暱稱為小魚兒，同班同學寫卡片為她集氣。（圖由校方提供）

    張家大女兒被暱稱為小魚兒，同班同學寫卡片為她集氣。（圖由校方提供）

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標題：北投人倫悲劇 校方：將對學生進行心理輔導


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