貪便宜還威逼民宿？ 李茂生：可恥在事後態度
民宿業者投訴，有旅客訂4人房來5人，酌收小朋友床費300元，卻遭嗆「我是公務員」，還給差評。台大法律系教授李茂生表示，這群人企圖用『社會地位』或『網路力量』威逼商家隱忍。這件事「可恥的地方不在貪小便宜，而是在於事後態度。（資料照，記者簡榮豐攝）
〔即時新聞／綜合報導〕九份1間民宿業者投訴，有旅客訂4人房來5人，依規須酌收小朋友床費300元，卻遭嗆「我是公務員」，還給差評，奧客行徑引發眾怒。對此，台大法律系教授李茂生表示，這件事「可恥的地方不在貪小便宜，而是在於事後態度。隨後嗆人的吳女，也在臉書發表260字致歉聲明。
台大法律系教授李茂生表示，一般住宿碰到小孩要加錢，是因為小朋友會使用水電、寢具，但大飯店因無法查核，所以會出現事後偷渡小孩進房的情況，他稱，「這就是貪小便宜」，李茂生進一步解釋，「貪小便宜被抓到的時候，一般人都會覺得羞愧，補差價。但是這群人不是這樣，而是企圖用『社會地位』或『網路力量』威逼商家隱忍。可恥的地方不在貪小便宜，而是在於事後態度」。
李茂生也分享經驗，表示「以前經常聽說過，『我是議員（的助理）ㄟ』、『我是堂口的ㄟ』，不解『我是公務員ㄟ』這種程度的對嗆，「有多少威嚇力」，他直言，「當然啦，公務員也有很多層級，但是至少要司長級左右才有看頭吧」，還反諷說，下次要試試『我是法律系教授ㄟ』，「測試一下教授的社會威嚇力有多大」。
嗆「我是公務員」女致歉
疑似嗆聲「我是公務員」的女子吳玲玉，稍早在臉書寫下致歉文，她在文中提出3點聲明。吳女表示，因「訂房前未詳閱入住規定及房型，辦理入住與該民宿業者產生消費爭議，事後親友於該業者臉書頁面留下負面評價」，造成業者不便、社會觀感不佳感到抱歉。
吳女也澄清，有關公務人員部分，「原定使用國民旅遊卡支付住宿費，方提出公務人員身份資格，非新聞所指公務人員濫用職權或佔便宜」，欠缺完整表達，導致溝通誤解，「再次抱歉」。吳女在末尾也提到，「經過本次旅遊經驗，爾後外出旅遊訂房前將詳閱相關訂房規定，謹言慎行，避免造成雙方誤解及不便，本人及親友再次向九份莉塔屋致歉」。
李茂生表示，這件事可恥的地方在於事後態度。（圖擷取自李茂生臉書）
吳女今在臉書上發文致歉滅火。（圖擷取自吳女臉書）
九份民宿業者投訴，依照規定酌收小孩床費，遭公務員嗆聲，還被留下差評。（圖擷取自爆料公社）
入住規定明訂小朋友須酌收床費300元。（圖擷取自爆料公社）
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