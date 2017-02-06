出生兩天新生兒胃穿孔 切除5分之4的胃救命

2017-02-06 10:42

〔記者蘇孟娟／台中報導〕一名才出生兩天的男嬰，因先天性供給胃的血管不良，導致胃缺血缺氧局部壞死穿孔，澄清醫院中港院區小兒科醫護團隊切除男嬰約5分之4的胃救命，目前男嬰已能正常喝乳，每3小時的食量可喝100CC的奶水，體重從3000公克增加至3500公克，順利出院。

院方指出，男嬰在婦產科診所足月生產，出生時體重也正常，並無任何異常，依常規開始餵配方奶，但男嬰出生第2天開始出現腹脹和呼吸急促現象，立即轉診澄清醫院中港院區診治。

澄清醫院新生兒加護病房主任黃元韻指出，男嬰到院時的血液循環不佳，血壓偏低且心跳加快，發炎指數也偏高，哭聲無力微弱，腹部氣脹，經X光檢查，發現腹腔內充滿氣體，研斷應是消化系統有破洞情形，必須由小兒外科緊急開刀，否則會有生命危險。

負責手術的小兒外科主任林雨利指出，打開男嬰腹腔後，腹腔中滿佈黃色的結塊，且胃部大彎處的組織已破了一個約2到3分分的大洞，他花了極多時間先清理出黃色結塊，之後因胃部多處壞死，且男嬰出現敗血症症狀，緊急將胃部切除約5分之4後，在胃前庭接上食道，救回小嬰兒一命。

林雨利說，男嬰應是先天性供給胃部的血管不良，缺血缺氧的胃部呈現薄弱現象，胃壁極薄，但在母胎時胃部尚未運作，等一出生後胃開始運作，當開始進食後乳汁脹破單薄的胃壁，奶水與胃酸綜合形成黃色結塊，從胃部的破洞流出。

黃元韻說，男嬰術後先以全靜脈營養注射照護，7天後再從水到奶水慢慢餵食，男嬰經住院1個月後，每3小時的食量已能達100CC，體重從原本的3000公克體重增加至3500公克而順利出院。

林雨利說，男嬰未來的胃部有可能會再長大一些，但會長多少，目前無法預測，未來再大些可以進食固體食物，但因消化會較差，須採少量多餐方式進食。

黃元韻也說，基本上只要少量多餐，注意營養的均衡，或許隨著長大，胃會再擴大，吃固體食物仍需多加注意，目前均定期回診。