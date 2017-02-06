「金鏟子」發威 楠梓戶所、區公所好孕連連

楠梓戶政事務所女職員近來好「孕」連連。（記者陳文嬋攝）

2017-02-06 10:45

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市府民政局贈送「金鏟子」發威，楠梓戶政事務所近來好「孕」連連，35名職員中有4人懷孕，挺著圓滾滾的肚子為民眾服務，忙碌時經常「球撞球」，值得一提的是，區公所社會課同樣位在1樓，也有2人大腹便便，巧合的是，6人中有1人剛生產，其餘5人產期連續，形成半年都有人生產，令人嘖嘖稱奇！

全國生育率持續低迷，加上少子化效應下，政府推動「樂婚、願生、能養」人口政策，楠梓戶政事務所帶頭響應，35名職員中大舉進用年輕女性，年齡20至30歲，除了提供便捷、親切的櫃台服務，並鼓勵同仁快樂結婚、勇敢生育，去年底有7人傳出喜訊，接連結婚、懷孕。

楠梓戶所表示，目前有3名職員剛結婚、1人剛生產坐月子中、3人懷孕待產、2人「孕」釀中，整個戶所充滿好「孕」氣，許多民眾前來戶所洽公，看到職員大腹便便，不忘關心「妳的肚子好大喔！幾個月了？」，「哇！快要生了耶！」，感受溫馨與喜悅。

課員王儷蓉在楠梓戶所服務10年，歷經結婚、連生2胎，今年更是「增產報國」，目前懷孕第3胎，直呼「楠梓戶所是幸福職場，大家才會好孕連連」；楠梓區公所社會課同樣位於1樓，也有2名職員大腹便便，戶所及區公所今年還有職員計畫結婚生子，「生育率」可望再創新高。

楠梓戶所主任許鳳蘭表示，同時期多名女職員請婚、產假，造成人力調度的困難，但結婚、生育應把握黃金時期，雖人力吃緊仍鼓勵職員完成人生大事，除了代理業務外，並獻上誠摯的祝福，許多婆婆媽媽熱心提供生兒育女經驗，分享喜氣中拉近距離，提升民眾服務滿意度，也令懷孕職員「揪感心」。