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不純不能叫「奶油」7月起標示不清將開罰

食品藥物管理署今公告，7月起，市售奶油、乳脂、人造奶油與脂肪抹醬等商品名稱將有統一標準和規範，不夠純、就不能叫奶油。（資料照）

2017-02-06  10:30

〔記者吳亮儀／台北報導〕不純，「不能叫奶油」。食品藥物管理署今天公告，7月起，市售奶油、乳脂、人造奶油與脂肪抹醬等商品名稱將有統一標準和規範，不夠純、就不能叫奶油。

根據公告內容，奶油及鮮奶油是由乳品衍生的油脂製品，其中乳脂肪須達到80％以上才能叫奶油，乳脂肪含量10％以上、未達80％，則稱為鮮奶油、乳脂、食用乳油、鮮乳油。

另外，以食用油脂製成人造奶油、且油脂含量達80％以上的產品，其品名應標示為「人造奶油」；油脂含量達10％以上、未達80％的產品，品名應標示「脂肪抹醬」，且不能使用植物性奶油等文字作為產品外包裝標示。

食品藥物管理署表示，新制上路後，若標示不完全，可處3萬元到300萬元罰款，若標示不實，最高可處400萬元罰款。

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