中風男十年無身分證人生 這單位幫忙解決
2017-02-06 10:22
〔記者王俊忠／台南報導〕台南市南區戶政事務所列管清查一名未換發新式國民身分證的呂姓中年男子，日前其胞姐向南戶所反映胞弟住在官田區養病，戶籍被屋主申請遷到南戶所，舊身分證遺失，也無法外出拍照申請新身分證。南戶人員跨區到官田、花半天時間協助呂男申辦新身分證，一舉解決呂男十年來的「無證人生」。
民國94年12月，我國實施國民身分證全民換證以來，全國各地戶政事務所仍有少數案件陷於膠著，無法順利換證結案，究因多與當事人及生活型態有關，以南市南區戶政事務所為例，105年底尚有66人未換發，為此，內政部人工清查，南區戶所全力配合辦理。
南區戶政所主任江學通表示，日前同仁接獲一位呂姓女士來電，語氣煩惱。原來，其胞弟中風後多年來一直住在官田養病，因未主動出面聯繫，原設在南區的戶籍已被屋主申請逕為遷到南區戶所，不僅未換發新式身分證，目前也是南區戶所積極清查的行方不明人口之一。
呂女士說，其弟現住在官田區，也同意遷徙，但舊身分證已遺失，無法外出拍照片，想換新身分證，不知如何是好？
江學通表示，南區戶所一向秉持「便民至上、關懷為先」服務精神，清查人口承辦員邱小姐陳報呂民困境後，隔日即由承辦課長施國津與承辦人員開車陪呂女士從南區到官田區到府服務，南戶人員帶行動化裝置協助辨識當事人身分後，在呂男居所現場拍照，取得換證用相片，再洽請官田戶所協助辦理，前後費時半天洽辦與往返，一舉解決十年無證人生問題，同時解除呂男行方不明人口身分，呂女士衷心表達感謝。
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