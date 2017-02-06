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東南亞旅客增多被酸外勞多 他嘆：「國民何時能有水準」

2017-02-06  10:43

〔即時新聞／綜合報導〕自去年民進黨執政後，雖然中國來台觀光客人數減少，但他國旅客幾乎都有成長，尤其東南亞旅客更適大幅增長，卻被不少網友酸外勞增多；台大法律系教授李茂生則酸說這些發言者是井底之蛙。

李茂生批評，那種種族歧視的態度，真的令人受不了，「東南亞旅客增多＝外勞增多？姑不論確實的統計數字，忽視東南亞諸國的崛起一事，就已經可以說這些發言者僅是井底之蛙了」。

李茂生也提起過往回憶，他說，兩三年前曾到日本參加研討會，住在當地最高級旅館，裡面都已經充滿泰國、越南等地來的觀光客，「連旅館的早餐都為了配合這些嬌客而改變供餐內容。讓我這個只吃日式早餐的人，倒談到無以復加」。

李茂生說，討厭綠色執政，那就算了，反正他也不爽現在執政，「但將這種客觀的數據，扭曲成綠蛆陰謀的藍蛆，僅就其心態而言，就已經懶得評論。」他也感嘆「台灣啊。要到何時妳的國民才會有正常一點的水準」。

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  • 李茂生說，討厭綠色執政，那就算了，反正他也不爽現在執政，「但將這種客觀的數據，扭曲成綠蛆陰謀的藍蛆，僅就其心態而言，就已經懶得評論。」（資料照，記者黃欣柏攝）

    李茂生說，討厭綠色執政，那就算了，反正他也不爽現在執政，「但將這種客觀的數據，扭曲成綠蛆陰謀的藍蛆，僅就其心態而言，就已經懶得評論。」（資料照，記者黃欣柏攝）

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