國文作文寫英文給分？ 呂秋遠神回...

國文科作文考題沒有提到一定要用中文作答，有考生通篇用英文寫作，大考中心將開會討論要如何給分。（圖擷取自大考中心網站）

2017-02-06 10:09

〔即時新聞／綜合報導〕今年學測國文作文題目「關於經驗的N種思考」，除了是民國83年開考至今，首次在題目中出現英文字，更有學生用英文作答，大考中心考慮翻譯後批改引發正反兩極意見。律師呂秋遠撰文表示，題目失敗，且不應當用英文作答。

呂秋遠在臉書發文，呂認為，「關於經驗的N種思考」是失敗的題目，這種思維如同一般用語中，中英文夾雜的說話方式。呂諷：「教授，您英文很好是吧？」

至於學生是否能用英文作答，呂秋遠妙回：「那麼以後考英文也可以全部寫中文，然後翻譯成英文請教授批改囉？」批評大考中心考慮翻譯，是鄉愿而非創意。呂秋遠諷說，若想要鼓勵創意，題目可以出「我曾經有過948794狂的經驗」、「止兀與正元」、「試論87分不能再高了之經驗」。