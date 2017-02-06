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台灣東側有黑潮 鄭明典：有利低壓發展

鄭明典上午在臉書分享一張最新（24小時內）的海溫距平分析圖，說明紅棕色系是比氣候平均高溫，藍色系是比氣候平均低溫。（圖擷取自鄭明典臉書）

2017-02-06  09:39

〔即時新聞／綜合報導〕氣象局預報中心主任鄭明典今天在臉書表示，台灣周邊現在有黑潮通過，有利低壓在海陸交界處發展，低壓發展有利低壓西側的冷空氣南下，至於到台灣的北風冷不冷，則與低壓的位置有關。

鄭明典上午在臉書分享一張最新（24小時內）的海溫距平分析圖，說明紅棕色系是比氣候平均高溫，藍色系是比氣候平均低溫。

鄭明典說，現在台灣周邊，尤其是東側，有很溫暖的洋流通過，稱為黑潮，暖洋流一直延伸到日本東西兩側，這股暖洋流有利低壓在海陸交界處發展，低壓發展有利低壓西側的冷空氣南下，但是冷空氣如果通過海面，溫暖的海溫又容易使乾冷的北風增暖。

至於到台灣的北風冷不冷，鄭明典說明，這和低壓的位置有關，「低壓的位置則和北太平洋是否有阻塞高壓有關，這些都是天氣預報需要考慮的因子」。

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