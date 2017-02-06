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「人肉皮鞋」穿上身 網友：看了嚇到剉屎！

原PO在《爆料公社》分享女友買給他的鞋，網友笑稱，這叫「做人要腳踏實地」。（圖擷取自《爆料公社》）

2017-02-06  09:41

〔即時新聞／綜合報導〕嚇！一名網友在臉書分享女友買給他的鞋，不過，這雙鞋的外型實在太驚人，若不仔細看，還以為誰的雙腳被砍斷，送去工廠加工製成「綁帶人肉皮鞋」販售。

網友在臉書PO出1張鞋照，說是「女友剛買給我的！」只見照片中的那雙鞋，不論是腳趾、腳掌、紋路皺褶，均與真人無異，引起網友熱烈響應，逾8900人按讚、近500筆留言，直呼若半夜找鞋穿，「看到真的會褲底專賽」。

部分網友笑指，這叫「做人要腳踏實地，你終於辦到了」，但也嚇壞不少人，「好可怕哦」、「七月穿出來會嚇死一堆人」、「這好噁心」，還有人驚呼「好像真的腳」、「真皮的嗎？」、「走路應該不會有聲音了」，甚至引起部分網友爭相詢問，「請問這個在哪裡買的」、「想買」。

也有不少鄉民反問，「請問這雙腳會長、要剪趾甲嗎？」以及是否可以塗指甲油，也有注重整體穿搭的網友建議，「這種鞋要搭配肉色衛生褲才好看」，以及若想穿這雙鞋，「首先，你的腳趾得像他一樣大小」，多數網友則表示，這是女友暗示不准劈腿，「不然你的雙腳就是這種下場」。

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  • 「人肉皮鞋」照引發網友熱烈討論。（圖擷取自《爆料公社》）

    「人肉皮鞋」照引發網友熱烈討論。（圖擷取自《爆料公社》）

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