日本預測台北低溫下探5度？ 吳德榮：電腦預報誤差大
2017-02-06 09:28
前氣象局預報中心主任吳德榮撰文指出，日本氣象協會的預測只是電腦模式自動產出的預報，他還舉出日本氣象協會預測出現誤差的例子。（圖截自氣象局）
〔即時新聞／綜合報導〕日本氣象協會近來連3天預報，下波冷空氣將會讓台北市出現5至7度低溫，前中央氣象局預報中心主任吳德榮在網路撰文指出，日本的預測只是電腦模式自動產出的預報，並無預報員的經驗在內，他還舉出日本氣象協會預測出現誤差的例子。
吳德榮今早在「洩天機教室」專欄貼文寫到，檢視日本氣象協會連續3天以來，預報下波冷空氣來襲，台北市的最低溫，分別為5度、7度，今晨又調為6度，以其調整的頻繁及幅度，應是電腦模式自動產出的預報，並無預報員的經驗在內，由於沒有長期使用該預報資料的校驗或使用經驗，是沒有辦法作評論的。
該協會今晨4點發布今天台北市的預測為14至17度，但今晨台北市實測之最低溫為17.5度，已有這麼大誤差，那麼一週的預報呢？媒體基於天職在網路上搜尋其他資料，宣揚知的權利、本無可厚非，但若想進一步品頭論足、加以評比，而無各單位之長期校驗的完整訊息下，貿然就去比較個案，並無法真正顯現該資料的水準，無意間反灌輸給民眾錯誤的觀念。
吳德榮還說到，今晨台北市最低溫17.5度、淡水14.2度，可見當冷空氣南下時，台北市與北台灣沿海空曠地區就常有2、3度的差異。所以當台北降至10、11度時，北台灣沿海空曠地區降到8度左右，又有什麼稀奇？
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