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週四起全台大降溫 專家貼出冷空氣動態圖解釋

天氣風險公司總經理彭啟明撰文指出，全台將於週四大降溫，冷空氣將持續4至5天的時間，屆時空曠區域可能出現10度以下低溫。（圖截自氣象達人彭啟明臉書）

2017-02-06  08:40

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（6日）白天西半部晴到多雲，東半部與北海岸有局部短暫雨。天氣風險公司總經理彭啟明在網路撰文指出，全台將於週四（9日）起大降溫，冷空氣將持續4至5天的時間，屆時空曠區域可能出現10度以下低溫。

彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」貼文寫到，週三（8日）晚起冷空氣前緣接近，週四起大降溫至下週一、二，這波影響的時間約4至5天，而且不是下滑就逐漸反彈，而是週四、五就會拉到谷底，要等到下週二、三才會逐步回溫。空曠區域的低溫可能會跌到10至11度，甚至看輻射冷卻的發展，有機會跌到10度以下。

週三晚上台灣北部及東北部就會有感覺，明顯轉為濕冷加降溫，到週四下半天就會緩和，週五清晨開始幾天就要注意早晚的低溫，北部可以到14至15度，中南部可以到20度，但一入夜開始就會降溫，乾冷雖然沒有像溼冷那麼冷，但是乾冷的降溫也是頗有感的，要注意年長者及心血管疾病的健康狀態。

彭啟明還提到，未來兩三天空氣品質稍微差一些，受到境外與部分本地大氣汙染物累積的影響，從北到南都明顯略高一些，中南部有些區域甚至已經到達敏感族群不健康等級，能見度也較差，要稍微留意。

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  • 彭啟明還提到，未來兩三天空氣品質稍微差一些，受到境外與部分本地大氣汙染物累積的影響，從北到南都明顯略高一些。（圖截自氣象達人彭啟明臉書）

    彭啟明還提到，未來兩三天空氣品質稍微差一些，受到境外與部分本地大氣汙染物累積的影響，從北到南都明顯略高一些。（圖截自氣象達人彭啟明臉書）

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