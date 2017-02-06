高市空品不佳 小港、前鎮2測站達「紅害」

2017-02-06 07:41

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市空氣品質不佳，今早7時許，小港、前鎮2個測站達「紅害」，其餘鳳山等8測站呈現橘色對敏感族群不健康，市府環保局提醒民眾留意。

環保署今早提醒馬祖、金門、萬里、竹山、雲嘉南及高屏地區橘色提醒（對敏感族群不健康）；另小港地區紅色警示（對所有族群不健康，宜減少在戶外活動）。

高市空氣品質不佳，今早7時許，小港、前鎮2個測站達「紅害」，AQI空氣品質指標超過150，達紅色不健康警戒值，尤以小港站AQI達153最高，空氣品質不良；其餘鳳山、前金、復興、楠梓、仁武、左營、橋頭、大寮等8測站，呈現橘色對敏感族群不健康。

市府環保局呼籲有心臟、呼吸道及心血管疾病患者、孩童及老年人，減少體力消耗活動及戶外活動，必要外出時應配戴口罩。