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3年後5人就有1老人 這裡人口老化最快！

人口老化是台灣重大議題。（資料照，記者陳志曲攝）

2017-02-06  07:39

〔即時新聞／綜合報導〕人口老化是全國重大議題，媒體報導，比較6都老年人口，台北市老年人口比例最高，桃園市則最年輕。

《聯合報》報導，6都65歲以上人口占該市總人口數，以台北市比例最高，達15.55％，其次分別為台南市13.77％，高雄市13.44％、新北市11.71％、台中市10.91％，桃園市10.22％最年輕。

報導指出，北市民政局統計，截至去年底，台北市65歲以上老人多於14歲以下小孩。預估2020年北市將從「高齡社會」邁入「超高齡社會」，平均每5人就有1位老年人。

報導指出，除了人口老化問題，台北市也面臨青年人口遷出趨勢。民政局統計，台北市前年20歲至40歲人口超過80萬人，今年有上萬人移出，剩79萬3604人。

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