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不止台中柳川 全台將投630億改造43河親水空間

台中市柳川空拍夜景。（資料照，台中市政府提供）

2017-02-06  06:33

〔即時新聞／綜合報導〕今年春節台中柳川大出風頭，開放式的親水空間給市民一個亮麗的生活空間，這項成績獲得肯定，行政院決定選出 43條河川、投入630億元，全面改造親水遊憩景觀河岸，PK日本鴨川及南韓清溪川。

《中國時報》報導，行政院將投入新的 43條河川整治，重點在於對易淹水區的防洪計畫及水資源保護等，不止是打造親水空間，預定分 4年分期進行，而列為示範計畫優先進行則有台中旱溪康橋計畫、台中筏子溪、彰化鹿港溪、雲林北港溪等。

柳川成為台中市熱門新景點。（資料照，記者張菁雅攝）

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