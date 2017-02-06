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18縣市強風特報 冷氣團來襲週五下探10度

中央氣象局指出，今天（6日）白天西半部晴到多雲，東半部與北海岸有局部短暫雨。（資料照，記者張嘉明攝）

2017-02-06  06:25

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（6日）白天西半部晴到多雲，東半部與北海岸有局部短暫雨。受東北季風影響，北台灣有涼意，中南部日夜溫差大。氣象局於各地（除台北市、南投縣、嘉義市、高雄市）發布陸上強風特報。

氣象局表示，昨晚至今晨東半部地區和基隆北海岸持續有雨，桃園以北、各山區附近也有飄雨的機率。白天過後水氣減少，西半部大致為晴到多雲，東半部地區、基隆北海岸有局部短暫雨。

溫度方面，受到東北季風影響，清晨及夜晚中部以北和東北部低溫下探14、15度，南部和花東約16、17度，白天北台灣高溫約19至21度，其他地區在22度以上，中南部地區高溫可來到26度上下，日夜溫差達10度。

氣象局預估，週四（9日）鋒面通過及強烈大陸冷氣團南下，北台灣越晚越冷，其他地方入夜後氣溫也逐漸下降。週五（10日）至下週日（12日）中部以北及宜蘭清晨夜晚低溫僅10、11度，南部及花東也將下降到12至14度，北台灣白天高溫預計不超過15度。

降雨方面，迎風面的東半部及北部地區有局部短暫雨，其他地區則維持多雲到晴的天氣，週四在鋒面通過期間迎風面降雨機率較高，隨著冷氣團伴隨乾空氣南下，降雨的機率也逐漸降低。

國際都市氣象：

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歐洲、非洲

中國

空氣品質方面，今天中南部地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
13 ~ 16 16 ~ 24 18 ~ 26 16 ~ 20

氣象局於各地（除台北市、南投縣、嘉義市、高雄市）發布陸上強風特報。（取自氣象局網站）

今日天氣預報。（取自氣象局網站）

今日各地紫外線為中至高量級。（取自氣象局網站）

今天中南部地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為良好至普通等級。（圖片取自環保署空氣品質監測網）

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