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同樣17歲！砍斷打工學生手腕 搶嫌落網
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02/06 各報重點新聞一覽

2017-02-06  06:22

自由時報

川普上訴踢鐵板 穆斯林禁令失效

美國總統川普禁止七個穆斯林國家公民入境美國九十天的行政命令，引發的法律戰愈演愈烈。在西雅圖聯邦法官羅巴特下令全美暫停執行穆斯林禁令、國土安全部宣布遵照法官命令一切恢復正常後，司法部隨即提出緊急動議，要求恢復執行穆斯林禁令，但遭上訴法院拒絕。

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都叫西寧艦… 台灣、中國軍艦撞名

中國解放軍在農曆春節前夕為一艘七千噸級的052D型飛彈驅逐艦舉行入列命名儀式，尷尬的是，這艘新型軍艦命名為「西寧」，與我國海軍現役的拉法葉級軍艦「西寧」艦同名，由於共軍主力作戰軍艦近年都要參與「跨海區」及「遠海作戰」訓練，並且會有繞台航行演訓的規劃，未來不排除出現兩岸「西寧」艦在海上遭遇的特殊景象。

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台商轉述蔡總統談話 下半年宣示兩岸新政策

海基會昨舉辦台商春節聯誼活動，蔡英文總統致詞時呼籲北京當局，正視解決台商經營上的各種問題及困難，並排除政治干擾，共同保障台商的合法權益，為兩岸的善意互動作出積極、正面的示範。台企聯榮譽會長郭山輝透露，蔡總統在餐會上說，下半年是做「新政策」宣示的好時機，但未明指兩岸新政策內容。

詳見台商轉述蔡總統談話 下半年宣示兩岸新政策

蘋果日報

狠父殺3子自刎 3死

夫妻失和別拉孩子陪葬！北市一名狠父因失業、投資股票失利，甚至懷疑鬧離婚妻子外遇，經常爭吵，日前因勸阻妻子外出未果，昨凌晨疑似趁就讀國中、國小的3名孩子熟睡時，以利刃割喉、棉被窒息等方式慘忍殺害，再自刎死亡，狠父留遺書痛罵妻子「妳要自由我就給妳自由，我帶3個小孩走！」大女兒痛醒後用LINE向舅舅求援獲救，但狠父和弟妹均死亡。專家痛罵狠父為報復妻子竟奪走孩子人生，實在可惡。

66年最晚 強烈冷氣團將襲 周末8℃

入冬至今尚無強烈大陸冷氣團南下，創66年來最晚報到紀錄，中央氣象局指出，周四將有入冬最強冷空氣南下，各地氣溫下滑，不排除強度將達寒流，目前預估周五至下周日受強烈大陸冷氣團影響，北部空曠處將有10℃低溫，中部約12℃，有機會發布低溫特報，氣象專家則指最低溫將下探8℃。

聯合報

「百種興盛行動」起跑 搶救瀕滅絕植物

不幸在上個月意外身故的台泥前董事長辜成允，生前傾力成立「辜嚴倬雲植物保種中心」，以三萬種植物蒐藏已成全世界最豐富的活體植物保存庫。保種中心近日將宣布展開要以三年時間搶救一百種珍稀植物，廣邀社會認養，讓這些原已野外滅絕或瀕臨滅絕的物種能大量增殖，種回原棲地或廣送世界各植物園繁衍。

蔡總統餐敘台商 拚突破兩岸困境

海基會昨舉辦大陸台商春節聯誼活動，蔡英文總統與台商共進午餐。大陸全國台企聯榮譽會長郭山輝轉述，蔡總統在席間透露，她希望能突破目前兩岸困境，下半年可能會是提出新政策宣示的較好時機，但未詳述具體內容。

中國時報

利刃封喉 北投父狠殺3孩 自刎亡

台北市北投區驚傳狠父親手血刃子女的人倫慘案。46歲張姓男子疑因夫妻感情生變及經濟問題，昨日凌晨竟趁妻子離家至花蓮參加活動空檔，狠心持刀對熟睡中的3名子女割喉殺害，再自刎身亡，其中一對就讀國中和國小的兒女傷重死亡，16歲的大女兒昏迷至中午甦醒，倖免於難，並躲進房間傳LINE向舅舅求救，其舅報警破門而入，但已來不及阻止這場3死1重傷的人倫悲劇。

兩岸破冰？ 下半年提新政策

大陸台商春節聯誼會昨日登場，儘管北京、上海、廣州等大咖台協會長全缺席，台企聯榮譽會長郭山輝透露，蔡英文總統向他表明，將以最大努力突破兩岸發展，「下半年可能會是提出新政策宣示的較好時機」；陸委會主委張小月認為，今年中共19大召開後，加上今年是政府開放民眾赴陸探親30周年，預期下半年兩岸態勢將更明朗、機會更多。

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  • 三度企圖搭機赴美探親、最後終於順利從德國法蘭克福飛抵美國波士頓的伊朗婦女卡哈傑哈利（左），四日在波士頓羅根機場與前來接機的兒子與孫女團聚。（歐新社）

    三度企圖搭機赴美探親、最後終於順利從德國法蘭克福飛抵美國波士頓的伊朗婦女卡哈傑哈利（左），四日在波士頓羅根機場與前來接機的兒子與孫女團聚。（歐新社）

  • 我國海軍現役的拉法葉級軍艦「西寧」艦（見圖，資料照），在台服役多年，與中國解放軍一艘新型飛彈驅逐艦撞名。

    我國海軍現役的拉法葉級軍艦「西寧」艦（見圖，資料照），在台服役多年，與中國解放軍一艘新型飛彈驅逐艦撞名。

  • 海基會昨舉辦台商春節聯誼活動，蔡總統出席餐會與台商互動。（記者簡榮豐攝）

    海基會昨舉辦台商春節聯誼活動，蔡總統出席餐會與台商互動。（記者簡榮豐攝）

  • 台北市北投區5日發生父殺子人倫悲劇。圖為1家4口死傷位置圖。

    台北市北投區5日發生父殺子人倫悲劇。圖為1家4口死傷位置圖。

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