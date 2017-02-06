02/06 各報重點新聞一覽
自由時報
川普上訴踢鐵板 穆斯林禁令失效
美國總統川普禁止七個穆斯林國家公民入境美國九十天的行政命令，引發的法律戰愈演愈烈。在西雅圖聯邦法官羅巴特下令全美暫停執行穆斯林禁令、國土安全部宣布遵照法官命令一切恢復正常後，司法部隨即提出緊急動議，要求恢復執行穆斯林禁令，但遭上訴法院拒絕。
都叫西寧艦… 台灣、中國軍艦撞名
中國解放軍在農曆春節前夕為一艘七千噸級的052D型飛彈驅逐艦舉行入列命名儀式，尷尬的是，這艘新型軍艦命名為「西寧」，與我國海軍現役的拉法葉級軍艦「西寧」艦同名，由於共軍主力作戰軍艦近年都要參與「跨海區」及「遠海作戰」訓練，並且會有繞台航行演訓的規劃，未來不排除出現兩岸「西寧」艦在海上遭遇的特殊景象。
台商轉述蔡總統談話 下半年宣示兩岸新政策
海基會昨舉辦台商春節聯誼活動，蔡英文總統致詞時呼籲北京當局，正視解決台商經營上的各種問題及困難，並排除政治干擾，共同保障台商的合法權益，為兩岸的善意互動作出積極、正面的示範。台企聯榮譽會長郭山輝透露，蔡總統在餐會上說，下半年是做「新政策」宣示的好時機，但未明指兩岸新政策內容。
蘋果日報
狠父殺3子自刎 3死
夫妻失和別拉孩子陪葬！北市一名狠父因失業、投資股票失利，甚至懷疑鬧離婚妻子外遇，經常爭吵，日前因勸阻妻子外出未果，昨凌晨疑似趁就讀國中、國小的3名孩子熟睡時，以利刃割喉、棉被窒息等方式慘忍殺害，再自刎死亡，狠父留遺書痛罵妻子「妳要自由我就給妳自由，我帶3個小孩走！」大女兒痛醒後用LINE向舅舅求援獲救，但狠父和弟妹均死亡。專家痛罵狠父為報復妻子竟奪走孩子人生，實在可惡。
66年最晚 強烈冷氣團將襲 周末8℃
入冬至今尚無強烈大陸冷氣團南下，創66年來最晚報到紀錄，中央氣象局指出，周四將有入冬最強冷空氣南下，各地氣溫下滑，不排除強度將達寒流，目前預估周五至下周日受強烈大陸冷氣團影響，北部空曠處將有10℃低溫，中部約12℃，有機會發布低溫特報，氣象專家則指最低溫將下探8℃。
聯合報
「百種興盛行動」起跑 搶救瀕滅絕植物
不幸在上個月意外身故的台泥前董事長辜成允，生前傾力成立「辜嚴倬雲植物保種中心」，以三萬種植物蒐藏已成全世界最豐富的活體植物保存庫。保種中心近日將宣布展開要以三年時間搶救一百種珍稀植物，廣邀社會認養，讓這些原已野外滅絕或瀕臨滅絕的物種能大量增殖，種回原棲地或廣送世界各植物園繁衍。
蔡總統餐敘台商 拚突破兩岸困境
海基會昨舉辦大陸台商春節聯誼活動，蔡英文總統與台商共進午餐。大陸全國台企聯榮譽會長郭山輝轉述，蔡總統在席間透露，她希望能突破目前兩岸困境，下半年可能會是提出新政策宣示的較好時機，但未詳述具體內容。
中國時報
利刃封喉 北投父狠殺3孩 自刎亡
台北市北投區驚傳狠父親手血刃子女的人倫慘案。46歲張姓男子疑因夫妻感情生變及經濟問題，昨日凌晨竟趁妻子離家至花蓮參加活動空檔，狠心持刀對熟睡中的3名子女割喉殺害，再自刎身亡，其中一對就讀國中和國小的兒女傷重死亡，16歲的大女兒昏迷至中午甦醒，倖免於難，並躲進房間傳LINE向舅舅求救，其舅報警破門而入，但已來不及阻止這場3死1重傷的人倫悲劇。
兩岸破冰？ 下半年提新政策
大陸台商春節聯誼會昨日登場，儘管北京、上海、廣州等大咖台協會長全缺席，台企聯榮譽會長郭山輝透露，蔡英文總統向他表明，將以最大努力突破兩岸發展，「下半年可能會是提出新政策宣示的較好時機」；陸委會主委張小月認為，今年中共19大召開後，加上今年是政府開放民眾赴陸探親30周年，預期下半年兩岸態勢將更明朗、機會更多。
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