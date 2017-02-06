東山迎佛祖返碧軒寺 信眾凌晨持火把守護

2017-02-06 00:37

［記者王涵平／台南報導］國定重要民俗活動「東山迎佛祖」，正二媽今日凌晨由碧雲寺起駕返回碧軒寺，即使未逢假日，仍有熱情未減的信眾手持火把沿著古香路守護正二媽。

「東山迎佛祖」源於張丙之亂，火山碧雲寺遭受戰亂波及焚毀。西元1844年，東山先民遵從佛祖指示，迎請「正二媽」到東山搭建便房安奉，由當時東山鄉境16村和白河鎮4里等庄民共同集資興建碧軒寺，稱碧雲寺為「祖家」，每年農曆12月23日恭送佛祖返回碧雲寺過年，正月初九返回東山碧軒寺，該路線稱為香路。

昨日晚間有不少信眾在東山碧軒寺搭乘接駁車前往碧雲寺，深夜11點35分，台南市長賴清德、台南市議長賴美惠恭迎觀音佛祖登轎安座，信眾點燃聖火，隨後恭送「正二媽」觀音佛祖起駕，信眾也隨行下山。

賴清德表示，東山迎佛祖傳承百年，不僅是國家重要的無形文化資產，更是大台南的宗教盛事，歡迎全國各地善男信女參與，感受觀音佛祖的神威護佑。