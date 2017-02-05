苗縣攻炮城、炸邯鄲 11日萬炮轟炸登場

後龍慈雲宮今年為攻炮城活動，準備價值將近八千元金幣。（記者許展溢攝）

2017-02-05 22:36

［記者許展溢／苗栗報導］苗栗縣後龍鎮「攻炮城」、竹南鎮「炸邯鄲」慶元宵盛事，分別將在10日至12日登場，邯鄲爺將由赤膊勇士扛轎踩街，受萬炮齊炸。攻炮城往年也吸引至少上千民眾擲炮搶拿金幣，兩項百年傳統活動，預計湧入眾多民眾體驗縣內獨有文化。

後龍慈雲宮攻炮城歷史悠久，相傳2百多年前地方瘟疫肆虐，居民向媽祖祈求庇祐，依指示在廟前架設炮城，藉由攻炮城來消災解厄，活動從清朝延續至今。今年活動將從10日至12日展開，並將在廟前廣場發放約4千個DIY公、母金雞紙燈籠，歡迎民眾索取。

慈雲宮指出，重頭戲在最後兩天「攻炮城」，民眾只要將炮竹瞄準懸掛在半空的小城堡，並成功引燃裡頭煙火，便有機會獲各式家電，最高獎則可獲一枚價值7千多元的金幣。

又稱「造佛」的竹南炸邯鄲，今年邁入第19年，由精典文化協會主辦，協會理事長陳萬典說，今年準備2萬5千門排炮，11日晚上7點從中美社區活動中心出發，接著前往蕃社保安宮、慈裕宮等中港溪地區。

陳萬典表示，今年有別以往，首次規劃在元宵節前一天，一連舉辦2天炸邯鄲典故展覽，民眾只要前往參觀，同時鑽轎腳，就可以獲限量小禮物。