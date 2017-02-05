機捷增站可行性研究 新北市府拚3月送交部審查

2017-02-05 22:17

〔記者李雅雯／新北報導〕新北市政府捷運工程局去年確定成為機場捷運線增站A2a站、A5a站相關規劃的主管機關，由其主導的「機場捷運系統增設A2a、A5a站建設計畫可行性研究」目前已初步完成，進入最後細節修改階段，預計將在3月以前送交通部審查。

新北升格前的北縣政府時期，三重市地方首長、民代即極力爭取A2站（三重站）到A3站（新北產業園區站）中間再設站，升格後市府決議，預定站址設在鄰近二重抽水站處，配合都市計畫運用二重抽水站對面公三七用地銜接，作為站體出入口，由於預定站址附近是博愛新城社區，地方居民多稱其為「博愛站」，代號A2a，其和前後A2站、A3站兩站，分別距離1.562公里、2公里。A5站（泰山站）、A6站（泰山貴和站）距離共計2.768公里，A5a站位於兩站間，A5a站在機場捷運線施工時就已預留站體空間。

新北市政府捷運工程局綜合規劃科長梁俐霜指出，A2a、A5a兩站尚在可行性研究評估階段，初步分析兩站建設總經費將落在30億到40億元間，中央補助比例尚需做計算；「機場捷運系統增設A2a、A5a站建設計畫可行性研究」擬在今年第一季送給交通部審查，經過修正意見、審查通過後才能再送綜合規劃報告。梁俐霜表示，該案尚賴中央審查進度而定，目前未有明確時程表。