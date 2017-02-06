比強國還強的可描述天氣現象？這鄉空品測站一進駐馬上現形

2017-02-06 00:00

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東潮州的空氣品質受限大武山山勢屏敝，擴散條件差，經統計是去年全台空品次差，不過約春節前進駐的枋寮空品行動測站，近3天PM2.5數值幾乎「擊敗」潮州，AQI更常見紅色「不健康等級」，屏東海線空污狀況，在測站進駐馬上現形。

屏東空品測站屬不能移動的一般站有屏東、潮州及恆春3站，屏東、潮州在舊制就常「紫爆」，新制的AQI大於100的去年整年日數，潮州更高居全台第2，對沒有大型石化工廠的農業大縣屏東來說顯得諷刺，反成空品指標。

令人意外的是，潮州南方約20公里、鄰海的枋寮鄉，這幾天空品「沒有最差只有更差」，該鄉為交通樞紐車輛頻繁往返排廢多，還有工業區、大型禽、牧場，甚至露天焚燒廢枝葉，當地居民曾表示「冬季空品用看得就覺得糟糕」，但卻無實質數據參考，爭設測站已久，屏縣府也在日前將「增設枋寮空品測站」提列為改善縣內空品不良的強化管制措施之1。

枋寮行動站約在春節悄悄進駐，分析致癌因子PM2.5數據，從2月2日下午6點到2月5日晚上7點，扣除其中潮州站維修，共73小時中就有51個小時數據是高於潮州，海邊的空氣比山邊還差，當地人直呼「顛覆印象！」。

2月19日「找藍天、反空污」遊行媒體聯絡人之1的枋寮居民張仁吉就表示，增設測站的政策用行動站半兑現，這個動作當然遠勝「不可描述天氣現象」，確實也讓枋寮空品很差「現形」。

據張仁吉觀察，除春節期間枋寮AQI屢屢屬「對所有族群不健康」等級外，成紅色次數多於潮州，近3天PM2.5數據也幾乎都高於潮州，證實枋寮人呼吸的空氣著實糟糕，也突顯環保署至今未設固定測站的荒謬及托大。

恆春氣象站則指出這波空污「都是MIT！」，該站主任薛全義則表示，這幾天屏東的空品差，肇因就是本土產的空污，因高雄北風盛行，強勢將空污帶入屏東，而枋寮又屬刮過中央山脈東北季風的「尾流弱風區」，風勢盤旋，兩相加乘，沒有強大的海陸對流風攪局，反而形成海邊比山邊空品還差的現象。